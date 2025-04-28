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"Хезболла" втратила склад високоточних ракет у Бейруті

Фото: ізраїльська авіація ліквідувала об'єкт, що становив загрозу миру в регіоні (Getty Images)
Автор: Валерій Савицький

Ізраїль вдарив по об'єкту угруповання "Хезболла" у Бейруті, щоб запобігти новій ескалації у регіоні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Армії оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ).

Атака відбулася в неділю, 27 квітня по об'єкту терористичної інфраструктури в районі Дахія у Бейруті, де зберігалися високоточні ракети терористів.

Ізраїльській військово-повітряні сили випустили три ракети по об'єкту, внаслідок чого були пошкоджені будівлі та автомобілі.

Інформація про загиблих або постраждалих відсутня. Перед атакою було оприлюднене попередження про евакуацію, а ЦАХАЛ зробила попереджувальні удари.

У спільній заяві канцелярії прем'єр-міністра Ізраїлю Беньяміна Нетаньягу та Міноборони країни зазначається, що вражений об'єкт становив "суттєву загрозу" для Ізраїлю, який не дозволить угрупованню "Хезболла" перегрупуватися після війни, що тривала понад рік.

Війна Ізраїлю з угрупованням "Хезболла"

Угруповання "Хезболла" розпочало атаки на Ізраїль за допомогою безпілотників і ракет 8 жовтня 2023 року на знак солідарності з палестинським угрупованням ХАМАС, яке напередодні вторглося в Ізраїль. У відповідь ізраїльські війська завдали ударів по позиціях "Хезболли" на півдні Лівану.

Через постійні обстріли ісламістів, у вересні минулого року ізраїльські військові почали наземну операцію проти терористів на півдні Лівану.

Після ліквідації більшості старших командирів "Хезболли", включно з багаторічним лідером Хасаном Насраллою, сторони домовилися про перемир'я. Ізраїльські війська зобов'язалися впродовж 60 днів залишити окуповані південні райони країни, а регулярні Збройні сили Лівану - взяти ці райони під контроль та не дозволити бойовикам повернутися.

Однак на практиці перемир'я часто порушується.

Так, 20 квітня ЦАХАЛ вдарила по військових об'єктах і пускових установках "Хезболли" в районі Набатіє на півдні Лівану.

8 квітня ізраїльська авіація уразила підрозділ ППО ісламістів.

У березні армія Ізраїлю атакувала командний центр "Радван" на півдні Лівану.

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