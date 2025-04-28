"Хезболла" втратила склад високоточних ракет у Бейруті

Війна Ізраїлю з угрупованням "Хезболла"

Угруповання "Хезболла" розпочало атаки на Ізраїль за допомогою безпілотників і ракет 8 жовтня 2023 року на знак солідарності з палестинським угрупованням ХАМАС, яке напередодні вторглося в Ізраїль. У відповідь ізраїльські війська завдали ударів по позиціях "Хезболли" на півдні Лівану.

Через постійні обстріли ісламістів, у вересні минулого року ізраїльські військові почали наземну операцію проти терористів на півдні Лівану.

Після ліквідації більшості старших командирів "Хезболли", включно з багаторічним лідером Хасаном Насраллою, сторони домовилися про перемир'я. Ізраїльські війська зобов'язалися впродовж 60 днів залишити окуповані південні райони країни, а регулярні Збройні сили Лівану - взяти ці райони під контроль та не дозволити бойовикам повернутися.

Однак на практиці перемир'я часто порушується.

Так, 20 квітня ЦАХАЛ вдарила по військових об'єктах і пускових установках "Хезболли" в районі Набатіє на півдні Лівану.

8 квітня ізраїльська авіація уразила підрозділ ППО ісламістів.

У березні армія Ізраїлю атакувала командний центр "Радван" на півдні Лівану.

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