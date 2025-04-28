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"Хезболла" лишилась склада высокоточных ракет в Бейруте

Фото: израильская авиация ликвидировала объект, представлявший угрозу миру в регионе (Getty Images)
Автор: Валерий Савицкий

Израиль ударил по объекту группировки "Хезболла" в Бейруте, чтобы предотвратить новую эскалацию в регионе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

Атака произошла в воскресенье, 27 апреля по объекту террористической инфраструктуры в районе Дахия в Бейруте, где хранились высокоточные ракеты террористов.

Израильской военно-воздушные силы выпустили три ракеты по объекту, в результате чего были повреждены здания и автомобили.

Информация о погибших или пострадавших отсутствует. Перед атакой было обнародовано предупреждение об эвакуации, а ЦАХАЛ нанесла предупредительные удары.

В совместном заявлении канцелярии премьер-министра Израиля Беньямина Нетаньяху и Минобороны страны отмечается, что пораженный объект представлял "существенную угрозу" для Израиля, который не позволит группировке "Хезболла" перегруппироваться после войны, длившейся более года.

Война Израиля с группировкой "Хезболла"

Группировка "Хезболла" начала атаки на Израиль с помощью беспилотников и ракет 8 октября 2023 года в знак солидарности с палестинской группировкой ХАМАС, которая накануне вторглась в Израиль. В ответ израильские войска нанесли удары по позициям "Хезболлы" на юге Ливана.

Из-за постоянных обстрелов исламистов, в сентябре прошлого года израильские военные начали наземную операцию против террористов на юге Ливана.

После ликвидации большинства старших командиров "Хезболлы", включая многолетнего лидера Хасана Насраллу, стороны договорились о перемирии. Израильские войска обязались в течение 60 дней оставить оккупированные южные районы страны, а регулярные Вооруженные силы Ливана - взять эти районы под контроль и не позволить боевикам вернуться.

Однако на практике перемирие часто нарушается.

Так, 20 апреля ЦАХАЛ ударила по военным объектам и пусковым установкам "Хезболлы" в районе Набатие на юге Ливана.

8 апреля израильская авиация поразила подразделение ПВО исламистов.

В марте армия Израиля атаковала командный центр "Радван" на юге Ливана.

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