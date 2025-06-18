Ізраїль атакує Тегеран: жителів іранської столиці закликали до евакуації

Протистояння Ізраїлю та Ірану

Нагадаємо, 13 червня Ізраїль почав операцію проти Ірану, атакувавши військові та ядерні об'єкти країни. ЦАХАЛ вразив безліч цілей і ліквідував ватажків іранського режиму.

У відповідь Іран почав запускати ракети і дрони в бік Ізраїлю. Під час останньої атаки, яку було здійснено в ніч на 18 червня, зафіксовано падіння на відкритій місцевості. Також повідомлялося про влучання в будинок.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.