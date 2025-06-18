Израиль атакует Тегеран: жителей иранской столицы призвали к эвакуации

Противостояние Израиля и Ирана

Напомним, 13 июня Израиль начал операцию против Ирана, атаковав военные и ядерные объекты страны. ЦАХАЛ поразил множество целей и ликвидировал главарей иранского режима.

В ответ Иран начал запускать ракеты и дроны в сторону Израиля. В ходе последней атаки, осуществленной в ночь на 18 июня, зафиксированы падения на открытой местности. Также сообщалось о попадании в дом.

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