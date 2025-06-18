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Ізраїль атакує Тегеран: жителів іранської столиці закликали до евакуації

Середа 18 червня 2025 02:50
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Ізраїль атакує Тегеран: жителів іранської столиці закликали до евакуації Ілюстративне фото: Ізраїль розпочав нову атаку на Тегеран (Getty Images)
Автор: РБК-Україна

Армія оборони Ізраїлю в ніч на 18 червня почала нову хвилю атак на Іран. Авіаудари завдаються по Тегерану.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву пресслужби ЦАХАЛ.

"Наразі ВПС Ізраїлю завдають низку ударів у районі Тегерана", - повідомили ізраїльські військові.

Незадовго до цього представник ЦАХАЛ Авіхай Адраї закликав жителів одного з районів Тегерана терміново евакуюватися. Звернення стосувалося жителів 18-го округу іранської столиці.

"Найближчими годинами Армія оборони Ізраїлю діятиме в цьому районі. Для вашої безпеки і благополуччя просимо негайно покинути цей район. Ваша присутність ставить під загрозу ваші життя", - попереджав Адраї.

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Фото: ЦАХАЛ закликав жителів одного з районів Тегерана евакуюватися (x.com/AvichayAdraee)

Протистояння Ізраїлю та Ірану

Нагадаємо, 13 червня Ізраїль почав операцію проти Ірану, атакувавши військові та ядерні об'єкти країни. ЦАХАЛ вразив безліч цілей і ліквідував ватажків іранського режиму.

У відповідь Іран почав запускати ракети і дрони в бік Ізраїлю. Під час останньої атаки, яку було здійснено в ніч на 18 червня, зафіксовано падіння на відкритій місцевості. Також повідомлялося про влучання в будинок.

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