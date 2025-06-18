Израиль атакует Тегеран: жителей иранской столицы призвали к эвакуации

Армия обороны Израиля в ночь на 18 июня начала новую волну атак на Иран. Авиаудары наносятся по Тегерану.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление пресс-службы ЦАХАЛ.

Фото: ЦАХАЛ призвал жителей одного из районов Тегерана эвакуироваться (x.com/AvichayAdraee)

"В ближайшие часы Армия обороны Израиля будет действовать в этом районе. Для вашей безопасности и благополучия просим немедленно покинуть этот район. Ваше присутствие ставит под угрозу ваши жизни", - предупреждал Адраи.

Незадолго до этого представитель ЦАХАЛ Авихай Адраи призвал жителей одного из районов Тегерана срочно эвакуироваться. Обращение относителось к жителям 18-го округа иранской столицы.

"В настоящее время ВВС Израиля наносят ряд ударов в районе Тегерана", - сообщили израильские военные.

Противостояние Израиля и Ирана

Напомним, 13 июня Израиль начал операцию против Ирана, атаковав военные и ядерные объекты страны. ЦАХАЛ поразил множество целей и ликвидировал главарей иранского режима.

В ответ Иран начал запускать ракеты и дроны в сторону Израиля. В ходе последней атаки, осуществленной в ночь на 18 июня, зафиксированы падения на открытой местности. Также сообщалось о попадании в дом.

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