По Израилю седьмой раз за неделю запустили ракеты из Газы

Из сектора Газа 8 февраля запустили ракету по территории Израиля. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на аккаунт Армии обороны Израиля в Twitter.

В сообщении отмечается, что произошла седьмая атака за неделю со стороны сектора Газа.



"Это уже седьмой пуск из Газы по Израилю за последнюю неделю", - говорится в сообщении.



В ответ израильские танки атаковали два военных поста палестинского движения ХАМАС, расположенных в секторе Газа.

Напомним, 6 января израильские военные истребители нанесли ракетный удар в окрестностях Дамаска. По информации Сирийского центра мониторинга за соблюдением прав человека, в результате атаки были убиты как минимум 23 человека.

Напомним, ранее из сектора Газы были выпущены три ракеты по территории Израиля. В ответ ВВС армии обороны Израиля нанесли серию ударов по военным объектам радикального движения ХАМАС. Израильские самолеты атаковали несколько целей, в частности, обстрелу подвергся объект, на котором радикалы собирали оружие для боевого крыла движения.

Также РБК-Украина сообщало, что Европейский союз призвал к прекращению ударов по сирийскому городу Идлиб.