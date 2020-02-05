Израиль нанес удар по силам ХАМАС в ответ на запуск ракет

Иллюстративное фото (GettyImages)

ВВС Израиля нанесли серию ударов по военным объектам ХАМАС в ответ на обстрел

Из сектора Газа были выпущены три ракеты по территории Израиля. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ЦАХАЛа.

Отмечается, что на юге Израиля сработали сирены воздушной тревоги. После срабатывания сирен были замечены три запуска ракет из сектора Газа.

ВВС армии обороны Израиля нанесли серию ударов по военным объектам радикального движения ХАМАС в ответ на обстрел израильской территории со стороны сектора Газа.

Израильские самолеты нанесли удары по нескольким целям, в частности, обстрелу подвергся объект, на котором радикалы собирали оружие для боевого крыла движения.

Напомним, в пятницу, 31 января, израильская армия заявила, что утром по территории Израиля со стороны сектора Газа были выпущены ракеты, воздушные шары со взрывчаткой и был открыт снайперский огонь.

Авиация Израиля "в ответ на обстрелы нанесла удары по позициям экстремистов" в секторе Газа.

Ранее лидер Палестины Махмуд Аббас заявил о разрыве отношений, в том числе в области обороны, с Соединенными Штатами и Израилем из-за мирного плана американского президента Дональда Трампа. Согласно плану, предлагается признать два суверенных государства Израиль и Палестина. При этом Израиль получит территорию Иорданской долины, а Палестина столицу в Восточном Иерусалиме.