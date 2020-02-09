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По Ізраїлю сьомий раз за тиждень запустили ракети з Гази

Новини » Надзвичайні події     09.02.2020 - 01:23
По Ізраїлю сьомий раз за тиждень запустили ракети з Гази
Ілюстративне фото (GettyImages)

У відповідь ізраїльські танки атакували два військові поста ХАМАС

З сектора Газа 8 лютого запустили ракету по території Ізраїлю. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на обліковий запис Армії оборони Ізраїля в Twitter.

У повідомленні наголошується, що відбулася сьома атака за тиждень з боку сектора Газа.

"Це вже сьомий пуск з Гази по Ізраїлю за останній тиждень", - йдеться в повідомленні.

У відповідь ізраїльські танки атакували два військові поста палестинського руху ХАМАС, розташованих в секторі Газа.

Нагадаємо, 6 січня ізраїльські військові винищувачі завдали ракетного удару в околицях Дамаска. За інформацією Сирійського центру моніторингу за дотриманням прав людини, в результаті атаки було вбито як мінімум 23 людини.

Нагадаємо, раніше з сектора Гази було випущено три ракети по території Ізраїлю. У відповідь ВПС армії оборони Ізраїлю завдали серію ударів по військових об'єктах радикального руху ХАМАС. Ізраїльські літаки атакували кілька цілей, зокрема, обстрілу піддався об'єкт, на якому радикали збирали зброю для бойового крила руху.

Також РБК-Україна повідомляло, що Європейський союз закликав до припинення ударів по сирійському місту Ідліб.

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