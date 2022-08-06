Израилю и "Исламскому джихаду" предложили перемирие. Последние отказались

Египет предложил организовать перемирие между Израилем и террористической организацией "Исламский джихад". Последние отказались и намерены продолжить удары.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Times of Israel .

Сообщается, что переговорщики в Египте предложили организовать перемирие хотя бы на несколько часов. Предполагалось, что пауза в боевых действиях станет возможностью для переговоров о более продолжительном прекращении огня.

О реакции Израиля пока не известно, а исламисты отказались прекращать ракетные обстрелы ради переговоров. По их словам, якобы "пришло время отреагировать на преступления оккупации".