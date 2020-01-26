Израильтянам впервые разрешили ездить в Саудовскую Аравию

Глава Министерства внутренних дел Израиля Арье Дери подписал директиву, которая позволяет израильским гражданам совершать поездки в Саудовскую Аравию. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Haaretz.

Газета пишет, что подобное происходит впервые в истории страны, однако некоторые израильтяне - в основном, представители арабской общины - и ранее ездили в Саудовскую Аравию, без официального разрешения.

Новая директива МВД была принята при координации с израильскими службами безопасности и МИД страны.

Отмечается, что поездки в Саудовскую Аравию будут разрешены для участия в хадже; что касается деловых поездок, они должны будут длиться не более девяти дней и при условии, если отъезжающий уже выполнил все необходимые формальности с саудовской стороной.

Напомним, в 2018 году в Саудовской Аравии впервые разрешили пролет воздушным пространством страны самолета, следовавшего в Израиль, 22 марта в аэропорту сел Boeing 787-8 Dreamliner авиакомпании Air India