Ізраїльтянам вперше дозволили їздити в Саудівську Аравію

Глава Міністерства внутрішніх справ Ізраїлю Ар'є Дери підписав директиву, яка дозволяє ізраїльським громадянам здійснювати поїздки в Саудівську Аравію. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Haaretz.

Газета пише, що подібне відбувається вперше в історії країни, однак деякі ізраїльтяни - в основному, представники арабської громади - і раніше їздили в Саудівську Аравію, без офіційного дозволу.

Нова директива МВС була прийнята при координації з ізраїльськими службами безпеки і МЗС країни.

Наголошується, що поїздки в Саудівську Аравію будуть дозволені для участі у хаджі; що стосується ділових поїздок, вони повинні будуть тривати не більше дев'яти днів і за умови, якщо від'їжджаючий вже виконав всі необхідні формальності з саудівською стороною.

Нагадаємо, в 2018 році в Саудівській Аравії вперше дозволили проліт повітряним простором країни літака, що летів в Ізраїль, 22 березня в аеропорту сів Boeing 787-8 Dreamliner авіакомпанії Air India