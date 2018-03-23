Правительство Саудовской Аравии впервые открыло воздушное пространство для рейса в Израиль

В аэропорту сел Boeing 787-8 Dreamliner авиакомпании Air India

В Саудовской Аравии впервые разрешили пролет воздушным пространством страны самолета, следовавшего в Израиль, 22 марта в аэропорту сел Boeing 787-8 Dreamliner авиакомпании Air India, совершавший авиарейс Нью-Дели - Тель-Авив. Об этом сообщает DW.

Сообщается, что благодаря разрешению на пролет воздушным пространством, перелет длился семь с половиной часов. Выйдя из воздушного пространства Саудовской Аравии, самолет пролетел над Иорданией и над Западным берегом реки Иордан.

Как известно, ранее из-за запрета пролета над Саудовской Аравии, самолетам, которые обслуживали рейсы из Израиля в страны Азии, приходилось делать значительный крюк, пролетая над Красным морем и Эфиопией.

Отметим, что право пролета в саудовском воздушном пространстве пока получила лишь авиакомпания Air India.

Министр туризма Израиля Яров Левин в одном из интервью для СМИ назвал разрешение на пролет воздушным пространством Саудовской Аравии "историческим днем". Также он сообщил о переговорах с перевозчиками из Сингапура и Филиппин по использованию нового маршрута.

Напомним, ранее сообщалось, что власти одной из самых консервативных стран в мире Саудовской Аравии решили с 1 апреля начать выдавать туристические и бизнес-визы всем желающим.