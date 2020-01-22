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Израильские военные убили трех палестинцев в результате нападения на границе с Газой

Новости » Происшествия     22.01.2020 - 04:58
Израильские военные убили трех палестинцев в результате нападения на границе с Газой
Иллюстративное фото (wikipedia.org)

Палестинцы бросили гранату в сторону военных

Израильские войска во вторник застрелили трех палестинцев, которые бросили в них взрывчатку после попытки пересечь границу из территории Газы. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Отмечается, что войска оцепили район в южной части палестинского прибрежного анклава после того, как обнаружили трех подозреваемых, пересекающих границу.

"Обыскали этот район в отношении подозреваемых, которые бросили гранату или взрывное устройство в военных, которые затем открыли огонь по трем палестинцам", - говорится в заявлении военных.

Военная пресс-секретарь подтвердила, что они были убиты.

Двое из убитых палестинцев были в возрасте 18 лет, а третьему - 17 лет, сообщил источник в полиции в Газе. По словам источника, это были гражданские лица, не имеющие боевой принадлежности в Газе.

Ранее сообщалось, что по территории Израиля из сектора Газа в среду, 15 января, были запущены четыре ракеты.

Обстрел Израиля с территории сектора Газа стал первым в нынешнем году. Последний раз обстрел израильских территорий был зафиксирован 25 декабря. Тогда была запущена одна ракета, которая была перехвачена системой ПВО "Железный купол".

Израиль поразил подземную инфраструктуру движения ХАМАС в секторе Газа Из сектора Газа по Израилю выпустили четыре ракеты
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