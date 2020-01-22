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Ізраїльські військові вбили трьох палестинців в результаті нападу на кордоні з Газою

Новини » Надзвичайні події     22.01.2020 - 04:58
Ізраїльські військові вбили трьох палестинців в результаті нападу на кордоні з Газою
Ілюстративне фото (wikipedia.org)

Палестинці кинули гранату в бік військових

Ізраїльські війська у вівторок застрелили трьох палестинців, які кинули в них вибухівку після спроби перетнути кордон з території Гази. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Наголошується, що війська оточили район в південній частині палестинського прибережного анклаву після того, як виявили трьох підозрюваних, які перетинають кордон.

"Обшукали цей район у відношенні підозрюваних, які кинули гранату або вибуховий пристрій у військових, які потім відкрили вогонь по трьом палестинцям", - йдеться в заяві військових.

Військова прес-секретар підтвердила, що вони були вбиті.

Двоє з убитих палестинців були у віці 18 років, а третьому - 17 років, повідомило джерело в поліції в Газі. За словами джерела, це були цивільні особи, які не мають бойовий приналежності в Газі.

Раніше повідомлялося, що по території Ізраїлю з сектора Гази в середу, 15 січня, були запущені чотири ракети.

Обстріл Ізраїлю з території сектора Газа став першим у нинішньому році. Востаннє обстріл ізраїльських територій був зафіксований 25 грудня. Тоді була запущена одна ракета, яка була перехоплена системою ППО "Залізний купол".

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