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Из сектора Газа по Израилю выпустили четыре ракеты

Новости » В мире     15.01.2020 - 16:46
Из сектора Газа по Израилю выпустили четыре ракеты
Иллюстративное фото (из открытых источников)

Две ракеты были перехвачены системой ПВО "Железный купол"

По территории Израиля из сектора Газа в среду, 15 января, были запущены четыре ракеты. Об этом сообщает пресс-служба Армии обороны Израиля.

Сообщается, что две из четырех ракет были перехвачены системой противовоздушной обороны "Железный купол". Сирены воздушной тревоги сработали на юге Израиля в кибуцах Нахаль-Оз, Саад и Кфар-Аза.

"После срабатывания сирен оповещения о ракетных обстрелах на юге Израиля сообщаем, что четыре ракеты были запущены из сектора Газа по израильской территории, две из них были перехвачены системой ПВО "Железный купол", - сообщили израильские военные.

Обстрел Израиля с территории сектора Газа стал первым в нынешнем году. Последний раз обстрел израильских территорий был зафиксирован 25 декабря. Тогда была запущена одна ракета, которая была перехвачена системой ПВО "Железный купол".

В тот раз в результате обстрела израильской территории был эвакуирован премьер-министр Биньямин Нетаньяху, который проводил встречу с избирателями на юге страны в городе Ашкелон. После срабатывания сирен Нетаньяху эвакуировали в бомбоубежище.

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