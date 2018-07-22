Израильские военные эвакуировали из Сирии членов неправительственной организации

Как сообщается, членов НПО эвакуировали в связи с угрозой их жизни

По просьбе Соединенных Штатов Америки (США) и некоторых европейских стран израильские военные эвакуировали членов сирийской неправительственной организации (НПО) и их семьи из Сирии. Об этом сообщила Армия обороны Израиля в своем Twitter.

Сообщатся, что людей вывели из зоны военного конфликта на юге Сирийской Арабской Республики в связи с угрозой их жизни.

Также израильские военные отметили, что трансфер этих граждан Сирии через Израиль является "исключительно гуманитарным жестом", а Израиль продолжает придерживаться политики невмешательства в сирийский конфликт.

Сообщается также, что члены НПО были доставлены в соседнюю с Израилем страну.

Напомним, ранее сообщалось, что Израиль нанес удар по сирийской базе возле Аллеппо, в результате чего погибли девять проправительственных военных.

Кроме того, ранее в Израиле заявили о новой ракетной атаке палестинских группировок, в ответ на которую израильские военные нанесли удар по ряду объектов ХАМАС.

Так, израильские военные рассказали, что, несмотря на договоренность о прекращении огня, палестинские группировки в секторе Газы выпустили две ракеты в сторону Израиля в ночь на воскресенье, 15 июля.