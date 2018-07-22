Израильские военные эвакуировали из Сирии членов неправительственной организации
Как сообщается, членов НПО эвакуировали в связи с угрозой их жизни
По просьбе Соединенных Штатов Америки (США) и некоторых европейских стран израильские военные эвакуировали членов сирийской неправительственной организации (НПО) и их семьи из Сирии. Об этом сообщила Армия обороны Израиля в своем Twitter.
Сообщатся, что людей вывели из зоны военного конфликта на юге Сирийской Арабской Республики в связи с угрозой их жизни.
Также израильские военные отметили, что трансфер этих граждан Сирии через Израиль является "исключительно гуманитарным жестом", а Израиль продолжает придерживаться политики невмешательства в сирийский конфликт.
Сообщается также, что члены НПО были доставлены в соседнюю с Израилем страну.
Напомним, ранее сообщалось, что Израиль нанес удар по сирийской базе возле Аллеппо, в результате чего погибли девять проправительственных военных.
Кроме того, ранее в Израиле заявили о новой ракетной атаке палестинских группировок, в ответ на которую израильские военные нанесли удар по ряду объектов ХАМАС.
Так, израильские военные рассказали, что, несмотря на договоренность о прекращении огня, палестинские группировки в секторе Газы выпустили две ракеты в сторону Израиля в ночь на воскресенье, 15 июля.