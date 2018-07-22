Ізраїльські військові евакуювали з Сирії членів неурядової організації

Як повідомляється, членів НУО евакуювали у зв'язку із загрозою їх життю

На прохання Сполучених Штатів Америки (США) і деяких європейських країн ізраїльські військові евакуювали членів сирійської неурядової організації (НУО) і їх сім'ї з Сирії. Про це повідомила Армія оборони Ізраїлю в своєму Twitter.

Повідомляться, що людей вивели із зони військового конфлікту на півдні Сирійської Арабської Республіки у зв'язку із загрозою їхньому життю.

Також ізраїльські військові зазначили, що трансфер цих громадян Сирії через Ізраїль є "виключно гуманітарних жестом", а Ізраїль продовжує дотримуватися політики невтручання в сирійський конфлікт.

Повідомляється також, що члени НУО були доставлені в сусідню з Ізраїлем країну.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Ізраїль завдав удару по сирійській базі біля Аллеппо, в результаті чого загинули дев'ять проурядових військових.

Крім того, раніше в Ізраїлі заявили про нову ракетну атаку палестинських угруповань, у відповідь на яку ізраїльські військові нанесли удар по ряду об'єктів ХАМАС.

Так, ізраїльські військові розповіли, що, незважаючи на домовленість про припинення вогню, палестинські угруповання в секторі Газа випустили дві ракети у бік Ізраїлю в ніч на неділю, 15 липня.