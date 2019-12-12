В Израиле распустили парламент, назначив досрочные выборы

В Израиле истек срок, отведенный депутатам Кнессета (однопалатного парламента) на формирование правительственной коалиции, из-зачего парламент считается распущенным. Об этом сообщает радиостанция Kan.

За все время после подведения итогов 17 сентября коалиция так и не состоялась. Хотя парламентарии еще могут принять законопроект о самороспуске палаты во втором и третьем чтениях, так как в первом чтении он был одобрен в среду, 11 декабря, до завершения мандата на формирование кабинета.

Если этот документ будет принят, выборы в стране пройдут 2 марта. Если документ не примут - выборы автоматически назначат на 10 марта. Однако, в этот день в Израиле отмечается иудейский праздник Пурим, в связи с этим голосование могут перенести на 17 марта.

Напомним, после выборов в сентябре право на формирование правительства получил действующий премьер-министр Биньямин Нетаньяху. Однако 21 октября он вернул мандат на формирование президенту Реувену Ривлину, не сумев договориться со своим главным конкурентом и лидером партии "Кахоль-лаван" Бенни Ганцом.

Отметим, Биньямин Нетаньяху - премьер-министр Израиля и глава партии "Ликуд" совместно с лидером блока центристов "Кахоль-Лаван" Бени Ганцем пытались по очереди сформировать правительство. Каждому было отведено по 28 дней. После провала этих попыток президент Реувен Ривлин поручил создание кабинета спикеру Кнессета представителю всех парламентариев Юлию Эдельштейну.

Израильские СМИ сообщают, что парламентская комиссия уже готовит к рассмотрению во втором и третьем чтениях законопроект о самороспуске палаты.

За последние 11 месяцев Израиль в марте пойдет уже на третьи выборы. За два первых раза Нетаньяху не удалось в отведенный ему срок сформировать правительство.