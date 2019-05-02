ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинги кандидатів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

В Ізраїлі заявили про ракетний обстріл з сектора Газа

Новини » Надзвичайні події    02.05.2019 - 09:11
В Ізраїлі заявили про ракетний обстріл з сектора Газа
Фото: ракетний обстріл (twitter.com/njslea)

Запуск ракет був відповіддю на обстріл ракетами изарильскими

В Армії оборони Ізраїлю заявили, що з території сектора Газа по Ізраїлю було запущено 2 ракети. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Армію оборони Ізраїлю в Twitter.

У військовому відомстві заявили, що вранці у четвер, 2 травня, в регіональних радах Шаар ха-Негев і Сдот-Негев спрацювали сигнали повітряної тривоги.

"Сім'ї на півдні Ізраїлю прокинулися від звуків сирен повітряної тривоги після того, як дві ракети були запущені з сектора Газа по Ізраїлю", - заявили в Армії оборони Ізраїлю.

У той же час у Палестині заявили, що запуск ракет був заходами у відповідь на обстріл декількох об'єктів ХАМАС.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що Ізраїль завдав у відповідь авіаудари по цілям ХАМАС. В Армії оборони Ізраїлю заявили, що запуск ракет по території сектора Газа був заходами у відповідь на запуск повітряних куль із запальною сумішшю і вибухівкою, здійснений раніше з території сектора Газа в бік Ізраїлю.

Нагадаємо, 25 березня 2019 з сектора Газа вперше за 5 років обстріляли центральну частину Ізраїлю. В результаті ракетного обстрілу в Ізраїлі постраждали шестеро осіб.

Зазначимо, що раніше армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) застосувала винищувачі для атаки 15 об'єктів палестинського руху ХАМАС на півночі сектора Газа.

Трамп оприлюднить мирний план для Близького Сходу Ізраїль відправить на Місяць новий космічний апарат
Вибори 2019 Результати виборів президента України Вибори 2019: як пройшов другий тур голосування
Новини України Сектор ГазаІзраїль
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся