В Израиле завершили формирование коалиции без партии Нетаньяху

Лидер израильской партии "Ямина" Нафтали Беннетт и глава партии "Еш Атид" Яир Лапид завершили формирование коалиции . В новом правительстве Израиля не будет партии действующего премьера Биньямина Нетаньяху.

За два часа до завершения времени, отведенного на формирование новой коалиции, лидер партии "РААМ" Мансур Аббас подписал коалиционное соглашение. Теперь глава партии "Еш Атид" Лапид должен известить о формировании правительства президента страны.

Как пишет JP, формирование коалиции затянулось, поскольку Беннетт после сегодняшних переговоров с Нетаньяху выдвинул новое условие, однако сторонам все же удалось достичь соглашения. Новое правительство должен возглавить именно Беннетт.

Отмечается, что Лапид должен официально сообщить президенту о формировании коалиции до 11:59 утра среды, 3 июня. Если лидер "Еш Атид" не успеет к этому времени, то полномочия на формирование нового правительства перейдут к Кнессету страны.