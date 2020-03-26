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В Израиле закрыли первый город на въезд из-за коронавируса

Новости » Коронавирус     26.03.2020 - 19:17
В Израиле закрыли первый город на въезд из-за коронавируса
Фото: флаг Израиля (minagro.gov.ua)

Въезд в Эйлат разрешен лишь местным жителям после проверки на COVDI-19

Израильский курортный город Эйлат первым в стране закрыл на въезд свою территорию в связи с распространением коронавируса. Об этом сообщает Yedioth News.

Сообщается, что оба въезда в город на шоссе 12 и 90 перекрыты полицейскими блок-постами. Въезд разрешают лишь местным жителям после проверки на коронавирус. При этом все гостиницы в городе закрыты, туристам въезд запрещен.

По словам местных властей, такие меры приняты с целью не допустить носителей коронавируса в город, а также не нанести ущерб местным жителям и репутации города, как туристической столицы Израиля.

Накануне правительство Израиля приняло решение об ужесточении карантинных мер сроком на неделю - до 1 апреля. В частности, жителям запрещено отходить от дома более чем на 100 метров, такси запрещено перевозить более одного пассажира, а также отменены все массовые собрания и спортивные занятия.

Напомним, ранее РБК-Украина писало, что правительство Израиля планирует постепенно усиливать карантин в городах в связи с пандемией коронавируса. По словам министра внутренней безопасности Израиля Гилада Эрдана, страну постепенно переведут в режим полной блокады.

Отметим, на прошлой неделе в Израиле зафиксировали первую смерть от коронавируса. Умер 88-летний мужчина в медицинском центра в городе Шаарей-Цедек, куда был госпитализирован в тяжелом состоянии.

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