В Израиле вводят комендантский час в 40 городах

В Израиле с 7 сентября в 40 городах из-за ухудшения эпидемиологической ситуации вводится комендантский час. Комендантский час будет действовать с 19:00 до 5:00.

Об этом сообщает The Jerusalem Post.

В вечернее и ночное время в городах будут закрыты все предприятия и магазины, кроме жизненно важных. Продуктовые магазины, аптеки и учреждения системы здравоохранения продолжат работу.

"В воскресенье, 6 сентября, министерская комиссия по карантину проголосовала за введение ограничений на передвижение граждан в вечерние и ночные часы, а также за закрытие учебных заведений, за исключением учреждений специального образования", - говорится в сообщении.

Напомним, правительство Израиля продлило запрет на въезд иностранцам до 1 октября.

Отметим, что правительство Израиля обратилось к президенту Украины Владимиру Зеленскому запретить в этом году паломничество в Умань.

Кроме того, правительство Украины приняло решение о запрете на въезд для иностранцев с 28 августа до 28 сентября.