В Ізраїлі вводять комендантську годину в 40 містах

В Ізраїлі з 7 вересня у 40 містах через погіршення епідеміологічної ситуації вводиться комендантська година. Комендантська година буде діяти з 19:00 до 5:00.

Про це повідомляє The Jerusalem Post.

У вечірній і нічний час у містах будуть закриті всі підприємства і магазини, крім життєво важливих. Продуктові магазини, аптеки і установи системи охорони здоров'я продовжать працювати.

"У неділю, 6 вересня, міністерська комісія з карантину проголосувала за введення обмежень на пересування громадян у вечірні та нічні години, а також за закриття навчальних закладів, за винятком закладів спеціальної освіти", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, уряд Ізраїлю продовжив заборону на в'їзд іноземцям до 1 жовтня.

Зазначимо, уряд Ізраїлю звернулося до президента України Володимиру Зеленському заборонити в цьому році паломництво в Умань.

Крім того, уряд України прийняв рішення про заборону на в'їзд для іноземців з 28 серпня до 28 вересня.