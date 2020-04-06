В Израиле вводят карантин по всей стране

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил о введении карантина по всей территории страны из-за коронавируса. Об этом сообщает Times of Israel.

По его словам, с 16:00 вторника вводятся новые ограничения. Так, гражданам запрещено покидать свои дома в связи с Песахом, который выпадает на 8-15 апреля.

Кроме того, он сообщил, что

ранее министр внутренней безопасности Израиля Гилад Эрдан заявлял о намерении постепенно закрывать израильские города на карантин для противодействия распространению коронавируса.

Кроме того, в Израиле запретили гражданам выходить из дома из-за коронавируса. Запрет на выход из дома без уважительной причины будет действовать в течение недели и может быть продлен.