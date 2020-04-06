В Ізраїлі вводять карантин по всій країні

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху оголосив про введення карантину на всій території країни через коронавірус. Про це повідомляє Times of Israel.

За його словами, з 16:00 вівторка вводяться нові обмеження. Так, громадянам заборонено покидати свої будинки у зв'язку з Песахом, який випадає на 8-15 квітня.

Крім того, він повідомив, що

раніше міністр внутрішньої безпеки Ізраїлю Гілад Ердан заявляв про намір поступово закривати ізраїльські міста на карантин для протидії поширенню коронавірусу.

Крім того, в Ізраїлі заборонили громадянам виходити з будинку через коронавірус. Заборона на вихід з будинку без поважної причини буде діяти протягом тижня і може бути продовжений.