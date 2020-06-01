В Ізраїлі спалахнули протести після вбивства палестинця поліцією

Фото: палестинець Іяд Халак, вбитий ізраїльськими поліцейськими 30 травня (middleeastmonitor.com)

Люди виходили на демонстрації в трьох містах

В Ізраїлі спалахнули протести після вбивства палестинця Іяда Халака поліцією в Єрусалимі 30 травня. Люди виходили на протести з плакатами.

Про це пише BBC.

Як зазначається, палестинці та ізраїльтяни протестували через вбивство 32-річного Халака в Єрусалимі, Тель-Авіві і Яффо в суботу і неділю. Деякі несли плакати з написами "Справедливість заради Іяда" і "Питання життя палестинців".

Фото: протести в Ізраїлі, які спалахнули після вбивства Халака (AFP)

Генеральний секретар Організації визволення Палестини Сааб Ерекат заявив, що це "злочин, який буде зустрінуте безкарно, якщо світ не перестане мати стосунок до Ізраїлю як до держави, що стоїть вище закону". Він також провів паралелі з подіями у США, де поліцейські вбили афроамериканця, після чого в країні спалахнули протести.

Розтин, проведений в неділю, виявив, що Халака двічі поранили в груди.

В заяві ізраїльської поліції говориться, що підрозділи, які патрулюють Старе місто, "виявили підозрюваного з підозрілим предметом, схожим на пістолет".

"Вони закликали його зупинитися і стали переслідувати його пішки. Під час погоні офіцери також відкрили вогонь по підозрюваному, якого знешкодили. На місці події не було знайдено зброї після обшуку", - йдеться в повідомленні поліції.

Міністр оборони Ізраїлю Бені Ганц висловив співчуття з приводу цього інциденту.

"Ми шкодуємо про інцидент, в якому був застрелений Іяд Халак, і ми, звичайно, розділяємо горе його сім'ї. Я впевнений, що це питання буде швидко розслідуваний і будуть зроблені висновки", - заявив він у неділю на засіданні уряду.

Адвокат Халака Джад Кадмані заявив, що отримані дані посилюють підозру, що поліцейські здійснили злочин.

"Ми очікуємо, що особи, відповідальні за розслідування, будуть просувати його вперед і передадуть до суду поліцейських", - сказав він.

Як повідомляло РБК-Україна, правоохоронці запідозрили наявність зброї у палестинця, але в підсумку вона не була знайдена.

Нагадаємо, схожа ситуація сталася раніше в США. 25 травня в Міннеаполісі при затриманні поліцейськими загинув афроамериканець Джордж Флойд. На відео, яке можна знайти в мережі, видно, як Флойд говорив, що йому нема чим дихати. Поліцейські не відреагували й він помер.

Після цього інциденту в США виникли масові акції протесту, які пізніше переросли у заворушення.

Як повідомлялося, влада понад 40 американських міст у 22 штатах запровадила комендантську годину внаслідок протестів.

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Автор: Максим Зайченко