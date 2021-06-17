В Израиле вспыхнули пожары после обстрелов боевиков из Сектора Газа

Пожары возникли в районе Эшколь. В заявлении пожарно-спасательной службы Израиля говорится, что они были небольшими и не представляли опасности для близлежащих населенных пунктов.

К сожалению, в Израиле люди привыкли к таким явлениям.

Известно, что пожары начались