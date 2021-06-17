В Израиле вспыхнули пожары после обстрелов боевиков из Сектора Газа

В Израиле спасатели тушили четыре крупных пожара, которые вспыхнули на юге страны. Это произошло после запусков из Сектора Газа воздушных шаров с взрывчаткой.
Об этом сообщает Times of Israel.
Пожары возникли в районе Эшколь. В заявлении пожарно-спасательной службы Израиля говорится, что они были небольшими и не представляли опасности для близлежащих населенных пунктов.
К сожалению, в Израиле люди привыкли к таким явлениям.
Известно, что пожары начались
Напомним, что Израиль возобновил обстрелы по объектам боевиков в Секторе Газа. Это произошло после того, как боевики выпустили в сторону израильских населенных пунктов воздушные шары с взрывчаткой.
Ранее сообщалось, что в Израиле назначили новое правительство. Премьер-министром стал Нафтали Беннет.