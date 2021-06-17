UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

В Израиле вспыхнули пожары после обстрелов боевиков из Сектора Газа

Автор: Наталья Скороход

В Израиле спасатели тушили четыре крупных пожара, которые вспыхнули на юге страны. Это произошло после запусков из Сектора Газа воздушных шаров с взрывчаткой.

Об этом сообщает Times of Israel.

Пожары возникли в районе Эшколь. В заявлении пожарно-спасательной службы Израиля говорится, что они были небольшими и не представляли опасности для близлежащих населенных пунктов.

К сожалению, в Израиле люди привыкли к таким явлениям.

Известно, что пожары начались

Напомним, что Израиль возобновил обстрелы по объектам боевиков в Секторе Газа. Это произошло после того, как боевики выпустили в сторону израильских населенных пунктов воздушные шары с взрывчаткой.

Ранее сообщалось, что в Израиле назначили новое правительство. Премьер-министром стал Нафтали Беннет.

Читайте РБК-Украина в Google News
Израиль