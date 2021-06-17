В Ізраїлі спалахнули пожежі після обстрілів бойовиків з Сектора Газа

Пожежі виникли в районі Ешколь. У заяві пожежно-рятувальної служби Ізраїлю йдеться про те, що вони були невеликими та не представляли небезпеки для прилеглих населених пунктів.

На жаль, в Ізраїлі люди звикли до таких явищ.

Відомо, що пожежі почалися