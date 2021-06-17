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В Ізраїлі спалахнули пожежі після обстрілів бойовиків з Сектора Газа

Автор: Наталья Скороход

В Ізраїлі рятувальники гасили чотири великі пожежі, які спалахнули на півдні країни. Це сталося після запусків з Сектора Газа повітряних куль з вибухівкою.

Про це повідомляє Times of Israel.

Пожежі виникли в районі Ешколь. У заяві пожежно-рятувальної служби Ізраїлю йдеться про те, що вони були невеликими та не представляли небезпеки для прилеглих населених пунктів.

На жаль, в Ізраїлі люди звикли до таких явищ.

Відомо, що пожежі почалися

Нагадаємо, що Ізраїль відновив обстріли по об'єктах бойовиків в Секторі Газа. Це сталося після того, як бойовики випустили в бік Ізраїльських населених пунктів повітряні кулі з вибухівкою.

Раніше повідомлялося, що в Ізраїлі призначили новий уряд. Прем'єр-міністром став Нафталі Беннет.

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Ізраїль