В Ізраїлі спалахнули пожежі після обстрілів бойовиків з Сектора Газа

В Ізраїлі рятувальники гасили чотири великі пожежі, які спалахнули на півдні країни. Це сталося після запусків з Сектора Газа повітряних куль з вибухівкою.
Про це повідомляє Times of Israel.
Пожежі виникли в районі Ешколь. У заяві пожежно-рятувальної служби Ізраїлю йдеться про те, що вони були невеликими та не представляли небезпеки для прилеглих населених пунктів.
На жаль, в Ізраїлі люди звикли до таких явищ.
Відомо, що пожежі почалися
Нагадаємо, що Ізраїль відновив обстріли по об'єктах бойовиків в Секторі Газа. Це сталося після того, як бойовики випустили в бік Ізраїльських населених пунктів повітряні кулі з вибухівкою.
Раніше повідомлялося, що в Ізраїлі призначили новий уряд. Прем'єр-міністром став Нафталі Беннет.