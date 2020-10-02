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В Израиле уволился министр из-за закона, ограничивающего протесты

Израиль, Пятница 02 октября 2020 17:33
В Израиле уволился министр из-за закона, ограничивающего протесты
Фото: Асаф Замир (facebook com israeltravelnews)
Автор: Роман Тверденко

Министр туризма Израиля Асаф Замир ушел в отставку из-за закона, ограничивающего возможность проведения протестов. Оппоненты власти считают, что он был принят для прекращения акций против премьер-министра Беньямина Нетаньяху.

Об этом сообщает Reuters.

Комментируя свой уход, Замир выступил против Нетаньяху, который, по его мнению, принимает решения только для своей выгоды.

"Даже в самое сложное время Нетаньяху руководит страной, думая о своих политических интересах", - сказал Асаф.

В среду парламент Израиля поддержал распоряжение правительства о запрете проводить демонстрации на расстоянии более 1 километра от своих домов. Власти утверждают, что решение принято для борьбы со второй волной коронавируса.

Критики указа уверены, что он был утвержден для блокирования возможности проводить акции протеста возле резиденции Нетаньяху в Ерусалиме.

В течение последних месяцев в Израиле проходят протесты против премьер-министра из-за неэффективной борьбы с пандемией коронавируса, а также в связи с обвинениями Нетаньяху в коррупции.

Ранее сообщалось, что в Израиле планируют увеличить штрафы за нарушение карантина.

Напомним, 18 сентября в Израиле ввели жесткий карантин. Эти меры являются самыми масштабными в стране с момента первого карантина.

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