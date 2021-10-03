В Израиле третья прививка стала обязательной для получения COVID-паспорта

Такое решение властей, заставило десятки тысяч людей поспешить сделать третью прививку вакциной Pfizer за последнюю неделю, что является последним толчком к тому, чтобы вывести Израиль из четвертой волны пандемии.

"Я считаю, что четвертая волна подходит к концу. Мы на пути, но я говорю это с осторожностью", - заявил генеральный директор Министерства здравоохранения Израиля Нахман Эш.

Власти Израиля отмечают, что те, кто вакцинировался более чем полгода назад, теперь обязаны получить бустерную дозу вакцины, чтобы их COVID-паспорт продолжил действовать. Только с ним израильтяне могут посещать бары, рестораны, кафе и прочие общественные места, в том числе и рабочие офисы многих компаний.

Отмечается, что третью дозу вакцины получили уже 3,4 млн граждан.