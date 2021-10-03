В Ізраїлі третє щеплення стало обов'язковим для отримання COVID-паспорта

Таке рішення влади, змусило десятки тисяч людей поспішити зробити третє щеплення вакциною Pfizer За останній тиждень, що є останнім поштовхом до того, щоб вивести Ізраїль з четвертої хвилі пандемії.

"Я вважаю, що четверта хвиля добігає кінця. Ми на шляху, але я говорю це з обережністю", - заявив генеральний директор Міністерства охорони здоров'я Ізраїлю Нахман Еш.

Влада Ізраїлю зазначає, що ті, хто вакцинувався більш ніж пів року тому, тепер зобов'язані отримати бустерну дозу вакцини, щоб їх COVID-паспорт продовжив діяти. Тільки з ним ізраїльтяни можуть відвідувати бари, ресторани, кафе та інші громадські місця, в тому числі і робочі офіси багатьох компаній.

Зазначається, що третю дозу вакцини отримали вже 3,4 млн громадян.