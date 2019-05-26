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В Израиле состоялась демонстрация против иммунитета Нетаньяху

Новости » Общество    26.05.2019 - 09:44
В Израиле состоялась демонстрация против иммунитета Нетаньяху
Фото: протест в Израиле (Reuters)

Участие в протесте приняли почти 80 тыс. демонстрантов

В субботу, 25 мая, в Тель-Авиве состоялась демонстрация против предоставления иммунитета премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Как сообщается, участники демонстрации выступали против изменений законодательства, которые могут предоставить Нетаньяху иммунитет от судебного преследования и ограничить полномочия Верховного суда.

По данным издания, акция протеста была организована местной оппозицией. В целом, участие в демонстрации приняли представители почти всех оппозиционных сил Израиля. На улицы Тель-Авива вышли почти 80 тысяч человек.

 

Напомним, ранее в Германии состоялись акции протеста против национализма в стране. Манифестации прошли в Берлине, Франкфурте-на-Майне, Лейпциге, Мюнхене, Штутгарте, Кельне и Гамбурге. В центре Берлина несколько тысяч человек собрались на площади Александерплац и прошли в направлении Колонны Победы в Тиргартене.

РБК-Украина писало, что во Франции в ходе акций "желтых жилетов" произошли столкновения протестующих с полицией в городах Нант и Лион, правоохранители применили слезоточивый газ. В субботу, 11 мая, на протесты по всей Франции вышли 18,6 тысячи человек. Наибольшее количество участников собрали акции в Париже, Лионе, Нанте и Монпелье.

 

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