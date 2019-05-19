В Германии проходят многотысячные акции протеста против национализма

Иллюстративное фото (dw.com)

В частности, в Берлине и Франкфурте в акциях участвовали несколько тысяч человек

Тысячи жителей Германии вышли на улицы в знак протеста против национализма. Манифестации прошли в Берлине, Франкфурте-на-Майне, Лейпциге, Мюнхене, Штутгарте, Кельне и Гамбурге, сообщает РБК-Украина со ссылкой на DW.

Как сообщается, в центре Берлина несколько тысяч человек собрались на площади Александерплац и затем прошествовали в направлении Колонны Победы в Тиргартене.

Во Франкфурте в акции также участвовали несколько тысяч человек. Собравшихся на площади Опернплац приветствовал обербургомистр города, социал-демократ Петер Фельдман. У участников были европейские и радужные флаги, эмблемы ЕС на одежде, плакаты в цветах правопопулистской "Альтернативы для Германии" с надписями "Расизм - это не альтернатива".

В Кельне перед демонстрантами выступили лидер Социал-демократической партии Германии Андреа Налес, представительница движения "Пятницы во имя будущего", а также местные музыкальные группы.

По данным организаторов, в тот же день на подобные демонстрации вышли граждане в еще 42 городах в 12 европейских странах, в частности, в Бухаресте, Мальмо, Вене и Утрехте.

Ранее РБК-Украина писало, что во Франции в ходе акций "желтых жилетов" произошли столкновения протестующих с полицией в городах Нант и Лион, правоохранители применили слезоточивый газ.

Также сообщалось о столкновениях с полицией участников антиправительственных протестов в Албании с силами безопасности.