В Израиле сообщили о запуске восьми ракет из Газы

Новости Происшествия 08.08.2018 - 21:14
Иллюстративное фото (idfblog.com)
Иллюстративное фото (idfblog.com)

ПВО Израиля "Железный купол" перехватила две из них

Израильские военные зафиксировали запуск восьми ракет из сектора Газа. Об этом сообщается в Twitter израильской армии.

Указано, что после сообщений о воздушной сирене, которая сработала в городе Сдерот и региональном совете Шаар-ха-Негев, были зафиксированы восемь ракетных запусков из сектора Газа. Противовоздушная оборона Израиля "Железный купол" перехватила две из них.

Информации о пострадавших и жертвах в данный момент нет.

В Израиле сообщили о запуске восьми ракет из Газы

Напомним, ранее сообщалось, что в результате обстрела израильской артиллерией военных обьектов исламистской группировки ХАМАС на севере сектора Газа погибли двое палестинцев.

По данным армейской пресс-службы, с израильской стороны пострадавших нет. Также сообщается, что пост в северной части сектора Газа принадлежал исламистскому движению ХАМАС.

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Теги:  Сектор Газа,  Израиль  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС