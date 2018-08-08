В Израиле сообщили о запуске восьми ракет из Газы

ПВО Израиля "Железный купол" перехватила две из них

Израильские военные зафиксировали запуск восьми ракет из сектора Газа. Об этом сообщается в Twitter израильской армии.

Указано, что после сообщений о воздушной сирене, которая сработала в городе Сдерот и региональном совете Шаар-ха-Негев, были зафиксированы восемь ракетных запусков из сектора Газа. Противовоздушная оборона Израиля "Железный купол" перехватила две из них.

Информации о пострадавших и жертвах в данный момент нет.

Напомним, ранее сообщалось, что в результате обстрела израильской артиллерией военных обьектов исламистской группировки ХАМАС на севере сектора Газа погибли двое палестинцев.

По данным армейской пресс-службы, с израильской стороны пострадавших нет. Также сообщается, что пост в северной части сектора Газа принадлежал исламистскому движению ХАМАС.