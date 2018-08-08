В Ізраїлі повідомили про запуск восьми ракет з Гази

ППО Ізраїлю "Залізний купол" перехопила дві з них

Ізраїльські військові зафіксували запуск восьми ракет із сектора Гази. Про це повідомляється в Twitter ізраїльської армії.

Зазначено, що після повідомлень про повітряну сирену, яка спрацювала в місті Сдерот і регіональному раді Шаар ха-Негев, були зафіксовані вісім ракетних запусків з сектора Газа. Протиповітряна оборона Ізраїлю "Залізний купол" перехопила дві з них.

Інформації про постраждалих і жертви в даний момент немає.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в результаті обстрілу ізраїльською артилерією військових об'єктів ісламістського угруповання ХАМАС на півночі сектора Газа загинули двоє палестинців.

За даними армійської прес-служби, з ізраїльської сторони постраждалих немає. Також повідомляється, що пост в північній частині сектора Газа належав ісламістському руху ХАМАС.