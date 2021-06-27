В Израиле штамм "Дельта" распространяется среди вакцинированных людей

В Израиле штаммом коронавируса "Дельта" болеют и вакцинированные люди. В правительстве говорят, что болеют подростки и взрослые.
Об этом сообщает The Wall Street Journal.
Даже несмотря на то, что в Израиле половина взрослого населения была привита вакциной Pfizer и уже вакцинировали часть подростков, правительство отмечает немало новых случаев заболеваемости коронавирусом, которые были вызваны штаммом "Дельта".
По данным
Напомним, израильтян обязали носить маски в помещениях. Такое распоряжение выдало правительство. Власти опасаются всплеска заболеваемости из-за штамма "Дельта".
Ранее сообщалось, что власти Израиля усилили карантин из-за роста заболеваемости коронавирусом. Они призывают население относиться к ограничениям, как к новой вспышке COVID-19.