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В Израиле штамм "Дельта" распространяется среди вакцинированных людей

Автор: Наталья Скороход

В Израиле штаммом коронавируса "Дельта" болеют и вакцинированные люди. В правительстве говорят, что болеют подростки и взрослые.

Об этом сообщает The Wall Street Journal.

Даже несмотря на то, что в Израиле половина взрослого населения была привита вакциной Pfizer и уже вакцинировали часть подростков, правительство отмечает немало новых случаев заболеваемости коронавирусом, которые были вызваны штаммом "Дельта".

По данным

Напомним, израильтян обязали носить маски в помещениях. Такое распоряжение выдало правительство. Власти опасаются всплеска заболеваемости из-за штамма "Дельта".

Ранее сообщалось, что власти Израиля усилили карантин из-за роста заболеваемости коронавирусом. Они призывают население относиться к ограничениям, как к новой вспышке COVID-19.

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Коронавирус "Дельта"