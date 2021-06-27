В Ізраїлі штам "Дельта" поширюється серед вакцинованих людей

В Ізраїлі штамом коронавірусу "Дельта" хворіють і вакциновані люди. В уряді кажуть, що хворіють підлітки та дорослі.
Навіть незважаючи на те, що в Ізраїлі половина дорослого населення була щеплена вакциною Pfizer і вже вакцинували частину підлітків, уряд відзначає чимало нових випадків захворюваності коронавірусом, які були викликані штамом "Дельта".
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Нагадаємо, ізраїльтян зобов'язали носити маски в приміщеннях. Таке розпорядження видав уряд. Влада побоюється сплеску захворюваності через штам "Дельта".
Раніше повідомлялося, що влада Ізраїлю посилила карантин через зростання захворюваності коронавірусом. Вони закликають населення ставитися до обмежень, як до нового спалаху COVID-19.