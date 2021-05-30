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В Израиле сформировали коалицию без партии Нетаньяху

Автор: Дмитрий Кузнецов

Лидер израильской партии "Новые правые" Нафтали Беннет объявил о начале формирования нового правительства без партии премьер-министра Биньямина Нетаньяху. По его словам, он приложит все усилия, чтобы сформировать кабинет с Яиром Лапидом и его политсилой "Еш Атид".

Об этом сообщило издание The Times of Israel.

Беннет пояснил, что принял такое решение, так как не видит реальной возможности формирования коалиции с партией Нетаньяху "Ликуд" и другими правыми силами, уточняет издание.

"Политический кризис беспрецедентен на глобальном уровне и если мы продолжим так поступать, то "дом обрушится на нас", - сказал Беннет, добавив, что пора "остановить безумие и взять на себя ответственность".

Он добавил, что намерен сформировать коалицию так называемого "правительства перемен" вместе Яиром Лапидом и его партией "Еш Атид".

Сам Нетаньяху в свою очередь заявил, что Беннет лжет, когда говорит о невозможность сформировать коалицию правых сил. Премьер также заверил, что ряд членов Кнессета в случае формирования коалиции с участием нынешней оппозиции нарушат партийную дисциплину и поддержат "Ликуд".

Напомним, мандат действующего премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху на формирование правительства истек 5 мая в полночь. Однако он так и не смог получить парламентское большинство.

Отметим, в Израиле право первым формировать правительство получает лидер партии, который получил больше всего рекомендаций депутатов и соответственно имеющий больший шанс получить правящую коалицию. Однако автоматический успех не гарантирован.

Кандидат в премьеры должен заручиться поддержкой абсолютного парламентского большинства (61 из 120 депутатов Кнессета) или в некоторых исключительных случаях простого большинства голосов, при условии, что часть партий, которые не получат министерские портфели, все равно будет готова поддержать правительство в ходе процедуры его одобрения в Кнессете.

В конце марта в Израиле прошли четвертые за два года парламентские выборы. По итогам голосования, Нетаньяху не получил большинство в Кнессете.

РБК-Украина сообщало, что в прошлом году против Нетаньяху в Израиле выдвинули обвинения во взяточничестве, мошенничестве и злоупотреблении доверием.

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