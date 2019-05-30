В Израиле самораспустился парламент

Израильский парламент (Кнессет) в среду, 29 мая, проголосовал за самороспуск и проведение повторных выборов 17 сентября. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Jerusalem Post.

За решение о досрочном окончании полномочий проголосовали 74 депутата, против - 45 человек.

Перед голосованием премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сообщил своей партии "Ликуд", что ему не удалось в срок сформировать в парламенте правящую коалицию.

Отмечается, что повторные парламентские выборы в стране являются беспрецедентными и что это первый случай в истории Израиля, когда выборы в парламент не привели к созданию правительства.

Нетаньяху должен был сформировать правительство до вечера 29 мая, он намеревался создать кабинет из представителей правых и религиозных партий, однако соглашение не было достигнуто к установленному сроку.

Напомним, 25 мая в Тель-Авиве состоялась демонстрация против предоставления иммунитета премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху - участники выступали против изменений законодательства, которые могут предоставить Нетаньяху иммунитет от судебного преследования и ограничить полномочия Верховного суда.