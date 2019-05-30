У Ізраїлі саморозпустився парламент

Ізраїльський парламент (Кнесет) у середу, 29 травня, проголосував за саморозпуск і проведення повторних виборів 17 вересня. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Jerusalem Post.

За рішення про дострокове завершення повноважень проголосували 74 депутати, проти - 45 осіб.

Перед голосуванням прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху повідомив своїй партії "Лікуд", що йому не вдалося вчасно сформувати в парламенті правлячу коаліцію.

Зазначається, що повторні парламентські вибори в країні є безпрецедентними і що це перший випадок у історії Ізраїлю, коли вибори до парламенту не привели до створення уряду.

Нетаньяху мав сформувати уряд до вечора 29 травня, він мав намір створити кабінет із представників правих і релігійних партій, однак угоди не було досягнуто до встановленого терміну.

Нагадаємо, 25 травня у Тель-Авіві відбулася демонстрація проти надання імунітету прем'єр-міністру Ізраїлю Біньяміна Нетаньяху - учасники виступали проти змін законодавства, які можуть надати Нетаньяху імунітет від судового переслідування і обмежити повноваження Верховного суду.