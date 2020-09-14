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В Израиле решили не закрывать аэропорт на время карантина

Автор: РБК-Украина

Правительство Израиля решило не закрывать международный аэропорт имени Бен Гуриона на время карантина. Такое решение было принято на совместном совещании министров транспорта, здравоохранения, глав МВД и МИД.

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Об этом сообщает Newsru.co.il.

Авиационное сообщение между Израилем и зарубежными странами будет поддерживаться в сокращенном режиме. Лишь заранее заявленные и получившие разрешение рейсы смогут прибывать в Бен-Гурион и отправляться из воздушного порта.

При этом отмечается, что израильтяне, у которых на руках авиабилеты, будут иметь возможность вылететь за границу.

Пассажиры, которые отправляются за границу, будут обязаны прибыть в терминал за 4 часа до вылета для прохождения проверок. Допускаться в зал отправлений будут лишь те, кто заранее приобрел билеты.

Напомним, с 18 сентября в Израиле вновь ужесточат карантин.

Кроме того, ранее в Израили решили возобновить международное авиасообщение.

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