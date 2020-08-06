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Израиль снимает ограничения "выходного дня" и возобновляет авиасообщение

Израиль, Четверг 06 августа 2020 13:02
Израиль снимает ограничения "выходного дня" и возобновляет авиасообщение
Фото: самолет (flickr.com/skyforgernet)
Автор: Игорь Литвиненко

В случае ухудшения ситуации в стране введут полный карантин

Министерская комиссия по борьбе с коронавирусом Израиля приняла решение об ослаблении карантинных ограничений в стране. В частности, будут снятии ограничения "выходного дня" и возобновлено международное авиасообщение.

Об этом сообщает Newsru.co.il.

Сообщается, что ограничения "выходного дня" касались, в частности, работы магазинов и торговых центров по субботам. Также комиссия рекомендовала возобновить воздушное сообщение с другими странами с 16 августа.

Для вступления в силу данное решение должно быть одобрено правительством Израиля.

Карантинные ограничения будут вводиться в Израиле лишь в "красных" и "оранжевых" зонах, где зафиксирован высокий показатель заболеваемости коронавирусом.

При этом премьер-министр Беньямин Нетаньяху заявил, что в случае ухудшения ситуации в стране будет введен полный карантин.

Напомним, в середине июля правительство Израиля существенно ужесточило карантин из-за резкого роста заболеваемости коронавирусом. Среди ограничений был введен запрет на работу магазинов, ТЦ, бассейнов, библиотек, музеев и других туристических объектов с 17:00 пятницы до 5:00 воскресенья.

Кроме этого, в конце июля Израиль продлил запрет на въезд в страну иностранцам до сентября.

Также РБК-Украина писало, что правительство Израиля призвало Украину запретить приезд хасидов в Умань в этом году.

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