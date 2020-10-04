В Израиле протесты против Нетаньяху переросли в столкновения с полицией

Фото: протесты в Израиле (timesofisrael.com)

В субботу, 3 октября, в Израиле прошли антиправительственные протесты, в частности против премьер-министра Биньямина Нетаньяху. Силовики задержали более 20 человек.

Об этом сообщает издание The Times of Israel.

Как отмечается, на акцию протеста в Тель-Авиве вышли около 200 человек. Демонстранты собрались возле резиденции Нетаньяху, которого они также обвиняют в коррупции и неправильных шагах в борьбе с пандемией коронавируса.

Отметим, согласно новому израильскому закону, протестующим запрещается проводить демонстрации более чем в километре от своих домов, и они должны придерживаться принципов социального дистанцирования.

Местная полиция сообщила, что в ходе протестов, которые местами переросли в столкновения, задержали более 20 человек, сотни человек были оштрафованы.

Напомним, ранее министр туризма Израиля Асаф Замир ушел в отставку из-за закона, ограничивающего возможность проведения протестов. Оппоненты власти считают, что он был принят для прекращения акций против премьер-министра Биньямина Нетаньяху.

Как писало РБК-Украина, 18 сентября в Израиле ввели жесткий карантин. Эти меры являются самыми масштабными в стране с момента первого карантина.