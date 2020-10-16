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В Ізраїлі протести проти Нетаньяху завершилися зіткненнями з поліцією

Ізраїль, П'ятниця 16 жовтня 2020 10:59
В Ізраїлі протести проти Нетаньяху завершилися зіткненнями з поліцією
Фото: протести в Ізраїлі (news.israelinfo.co.il)
Автор: Игорь Литвиненко

Вчора, 15 жовтня, в ряді міст Ізраїлю поновилися протести проти прем'єр-міністра Біньяміна Нетаньяху. Протестні акції завершилися зіткненнями з поліцією.

Про це повідомляє Israelinfo.

Відзначається, що акції пройшли в Єрусалимі, Тель-Авіві, Холоне і інших ізраїльських містах. За інформацією ізраїльської поліції, демонстранти проводили незаконні ходи по місту, перекривали основні дороги, а також не носили маски, що ставить під загрозу безпеку і здоров'я.

Так, під час маршу в Тель-Авіві відбулося кілька зіткнень з поліцейськими. У Холоне один з протестувальників зазнав нападу з боку прихильників Нетаньяху - йому розпилили сльозогінний газ.

У суботу плануються нові акції протесту в Єрусалимі і Тель-Авіві.

Нагадаємо, в середині вересня в Ізраїлі ввели жорсткий карантин. Ці заходи є наймасштабнішими в країні з моменту першого карантину.

На цьому тлі на початку жовтня в країні пройшли масштабні акції протесту. Демонстранти звинувачують Нетаньяху в корупції і неправильних кроків в боротьбі з пандемією коронавірусу.

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