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В Израиле уже полностью вакцинировали половину населения

Автор: Андрей Василюк

По состоянию на утро 22 марта, в Израиле две дозы вакцины от коронавируса получили 50,2% населения. Страна является одним из лидеров по темпам вакцинации граждан в мире.

Об этом сообщает Bloomberg.

Сейчас одну дозу вакцины получили 57,1% жителей. Всего в стране сделали 9 711 316 прививок.

В общем в мире сделано 447 003 353 прививок. Больше всего - в США, где совершили 124 481 412 уколов. 24,5% в Штатах получили по крайней мере одну дозу вакцины, полностью вакцинированы - 13,3%.

Напомним, накануне, 21 марта, в Израиле начался четвертый этап смягчения карантина. Он предусматривает проведение мероприятий на открытом воздухе с существенным количеством участников.

Допускается проведение мероприятий с сидячими местами без еды и напитков. В закрытых помещениях до 5 тысяч мест можно заполнять 75% мест и не более 1000 человек, более 5 тысяч мест - до 30% мест и не более 3000 человек. На открытых площадках до 10 тысяч мест можно заполнять 75% мест, но не более 3 тысяч человек, более 10 тысяч мест - до 30% мест, но не более 5000 мест.

Ранее британская заморская территория Гибралтар первой в мире завершила вакцинацию от коронавируса. Там привили все взрослое население. Около 26 тысяч жителей территории в возрасте от 18 лет получили обе дозы вакцины, которую доставляли из Великобритании. Общее население Гибралтара - 35 тысяч человек.

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