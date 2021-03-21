В Израиле начали четвертый этап выхода из карантина: что разрешили

В Израиле сегодня, 21 марта, начался четвертый этап смягчения карантина. Он предполагает проведение мероприятий на открытом воздухе с существенным количеством участников.

В рамках смягчения разрешена работа бассейнов, ярмарок и различных туристических аттракционов. Также, в рамках "зеленого" стандарта, разрешена работа ярмарок в зданиях.

Допускается проведение мероприятий с сидячими местами без еды и напитков. В закрытых помещениях до 5 тысяч мест можно заполнять 75% мест или не более 1000 человек, более 5 тысяч мест - до 30% мест или не более 3000 человек. На открытых площадках до 10 тысяч мест можно заполнять 75% мест, но не более 3 тысяч человек, более 10 тысяч мест - до 30% мест, но не более 5000 мест.

Снят запрет на проведение ярмарок в торговых центрах. Могут устанавливать киоски и лотки на территории торговых центров.

На туристических объектах "фиолетового" стандарта действует ограничение в 15 квадратных метров для одного человека.

Кроме этого, правительство отменило квоту на суточный прием пассажиров в аэропорту Бен-Гуриона, ранее действовавшее в размере 3 тысяч пассажиров. Теперь пропускная способность будет определена с учетом необходимости соблюдать дистанцию между людьми и проводить тестирование на коронавирус.