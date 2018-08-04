В Израиле перехватили судно, которое шло под флагом Швеции

Корабль был отслежен и перехвачен согласно международного права

Армия обороны Израиля перехватила европейский корабль "Флотилии свободы", который шел под шведским флагом. Об этом сообщается на сайте армии.

Операция по перехвату судна прошла ночью. В сообщении отмечается, что армия Израиля дала понять морякам, которые находились на корабле, о нарушении ими блокады и о том, что передавать гуманитарные грузы в сектор Газа разрешено только через порт Ашдод.

"Перехват корабля прошел без инцидентов. В результате судно было направлено на стоянку в этом порту, а моряков отправили на медицинское обследование", - говорится в сообщении.

Группа "Флотилия свободы" сообшила, что 3 августа потеряла связь со своим судном под названием Freedom ("Свобода"). Корабль под флагом Швеции перевозил медицинские препараты в сектор Газа и имел намерения прорвать блокаду. Всего на судне находилось 12 человек, двое из которых были журналистами.

Напомним, что ранее Израиль уже перехватывал судно "Аль-Авда" ("Возвращение") "Флотилии свободы", которое тоже следовало к сектору Газа.