Ізраїль перехопив судно "Флотилії свободи", яке прямувало в сектор Газа

Воно перевозило гуманітарну допомогу та медикаменти на 13 тис. євро

Ізраїльські військові моряки перехопили судно "Флотилії свободи", яке прямувало в сектор Газа, минаючи ізраїльський пункт огляду. Цю інформацію підтвердили в Армії оборони Ізраїлю, повідомляє The Times of Israel.

"Військові ясно дали зрозуміти судну, що воно порушує блокаду і що будь-які гуманітарні поставки можуть бути доставлені в Газу через порт Ашдод", - цитує видання заяву військових.

Зазначаэться, що судно "Аль-Авда" ("Повернення") було перехоплено в 60 милях від берега. Після цього його буксирували в порт Ашдод.

На борту судна перебували активісти з Ізраїлю, Австралії, Німеччини, Іспанії, Канади, Малайзії, Нової Зеландії, Норвегії, Сполученого Королівства, Сполучених Штатів, Франції та Швеції. Вони супроводжували гуманітарну допомогу та медикаменти на 13 тисяч євро.

#FreedomFlotilla boat carrying medical supplies for #Gaza hijacked by Israeli forces. Please contact your governments & demand #FreePassage #FreedomOfMovement for #AlAwda with her of cargo solidarity & hope for Just a Future for #Palestinehttps://t.co/Dv7lDa2nSZ #CountdowntoGaza pic.twitter.com/HlHhnKO7jy