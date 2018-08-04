У Ізраїлі перехопили судно, яке йшло під прапором Швеції

Корабель був відстежений і перехоплений відповідно до міжнародного права

Армія оборони Ізраїлю перехопила європейський корабель "Флотилії свободи", який йшов під швецьким прапором. Про це повідомляється на сайті армії.

Операція з перехоплення судна пройшла вночі. В повідомленні відмічається, що армія Ізраїлю дала зрозуміти морякам, що знаходилися на кораблі, про порушення ними блокади та про те, що передавати гуманітарні вантажі в сектор Газа дозволено лише через порт Ашдод.

"Перехоплення корабля пройшло без інцидентів. Внаслідок судно було направлено на базу в цьому порті, а моряків відправили на медичне обстеження", - йдеться у повідомленні.

Група "Флотилія свободи" повідомила, що 3 серпня втратила зв’язок зі своїм судном під назвою Freedom ("Свобода"). Корабель під прапором Швеції перевозив медичні препарати в сектор Газа і мав наміри прорвати блокаду. Всього на судні перебувало 12 осіб, двоє з яких були журналістами.

Нагадаємо, що раніше Ізраїль вже перехоплював судно "Аль-Авда" ("Повернення") "Флотилії свободи", яке теж прямувало до сектору Газа.